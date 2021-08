Onde assistir a São Paulo x Grêmio Osasco, pelo Paulistão sub-20?

O jogo será nesta quinta (26), às 15h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo 7; veja como acompanhar ao vivo na internet

São Paulo e Grêmio Osasco se enfrentam pela quarta rodada do grupo 7 do Campeonato Paulista sub-20, nesta quinta-feira (26), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com e do Youtube da FPF, ambos pela internet . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Grêmio Osasco DATA Quinta-feira, 26 de agosto de 2021 LOCAL CFA Laudo Natel - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniel Carfota Sotille

Assistentes: Alexandre Basílio Vasconcellos e Raphael Martinasso Lima

Quarto árbitro: Rogério Fernando Alves Júnior

ONDE VAI PASSAR?



O São Paulo o primeiro colocado do grupo / Foto: @SaoPauloFC/Divulgação

A elevensports.com e o YouTube da FPF, ambos pela internet, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo 7, o São Paulo tem sete pontos em três jogos - com duas vitórias e um empate. Já o GE Osasco é o quarto colocado, com uma vitória, um empate e uma derrota e quatro pontos conquistados.

Provável escalação do São Paulo: Levy; Anilson, Pedro Lucas, Belém, Gabriel; Carrijo, Samuel, Iury; Antônio, Facundo e Vitinho.

Provável escalação do Grêmio Osasco: Josué; Paulo, Matheus, Fiapo, Bracinho, Leonardo, Cristhian, Victor Cesar, Vinicius Santos, Edherson e Gian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 2 Palmeiras Brasilero sub-20 23 de agosto de 2021 Oeste 1 x 1 São Paulo Paulista sub-20 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São Paulo Brasileiro sub-20 29 de agosto de 2021 15h (de Brasília) São Bento x São Paulo Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

GRÊMIO OSASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Osasco 1 x 2 Osasco Audax Paulista sub-20 19 de agosto de 2021 São Bento 2 x 2 Grêmio Osasco Paulista sub-20 12 de agosto de 2021

Próximas partidas