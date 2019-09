Onde assistir a São Paulo x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela 21ª rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Após vencer o no Rio de Janeiro, o entra em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP e GO, além do canal Premiere para todo o , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP e GO, além do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 na última rodada, o São Paulo visa manter a recuperação no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o técnico Cuca não poderá contar com Alexandre Pato, lesionado na coxa direita, além de Hernanes está suspenso pelo terceirão cartão amarelo.

Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição, com 35 pontos. Dez a menos que o líder .

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Alboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Dani Alves; Antony, , Pablo

GOIÁS

Ocupando a 12ª posição, com 24 pontos, o Goiás não terá Daniel Guedes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No entanto, tirando esse desfalque, o técnico Ney Franco deverá manter a equipe que venceu o na última rodada por 3 a 0.

"A gente conseguiu uma vitória muito boa (contra o Fluminense). Fizemos três gols. O São Paulo sabe que nossa equipe não é boba. No futebol hoje, não tem nenhuma equipe boba. Se entrar desrespeitando o adversário, você é surpreendido, então creio que eles vão respeitar a gente sim", disse o meia Léo Sena.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Leandro Barcia, Kayke e Michael

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Brasileirão 15 de setembro Botafogo 1 x 2 São Paulo Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x São Paulo Brasileirão 28 de setembro 19h (de Brasília) São Paulo x Brasileirão 05 de outubro 17h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Cuiabá Copa Verde 18 de setembro Goiás 3 x 0 Fluminense Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas