Onde assistir a São Paulo x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019

Tricolor recebe o Fortaleza neste sábado (5), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No reencontro com Rogério Ceni, o recebe o neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada . Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fortaleza DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Pacaembu - São Paulo, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de empate sem gols com o , o técnico Fernando Diniz fará o seu primeiro jogo no comando da equipe paulista em casa.

O treinador ainda não poderá contar com Alexandre Pato, que já está próximo do retorno, mas não será relacionado, além de Toró e . Raniel, com indisposição, ainda é dúvida.

Desta forma, a equipe deve ser a mesma do empate com o Flamengo, na estreia de Diniz.

“Cada dia que passa, o São Paulo vai estar um pouco mais a minha cara. A gente está aproveitando ao máximo essa semana para treinar o time, porque depois teremos poucas semanas livres para poder aprimorar os conceitos que a gente quer implementar dentro de campo”, disse Diniz em entrevista à Gazeta Esportiva.

Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 36 pontos, seis a menos que o , primeiro time dentro do G-4.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo

FORTALEZA

Ocupando a 14ª posição do Brasileirão, com 25 pontos, o Fortaleza chega embalado por vitória diante do , duelo que marcou a reestreia de Rogério Ceni no comando da equipe.

O técnico, ídolo do São Paulo, ainda não sabe se poderá contar com Romarinho, com dores no músculo adutor da coxa esquerda, além de Felipe Alves, que trata de lesão.

Desta forma, André Luís disputa com Felipe Pires uma vaga para o lugar de Romarinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Brasileirão 25 de setembro Flamengo 0 x 0 São Paulo Brasileirão 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Brasileirão 9 de outubro 21h (de Brasília) São Paulo x Corinthians Brasileirão 13 de outubro 18h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 4 x 1 Fortaleza Brasileirão 27 de setembro Fortaleza 1 x 0 Botafogo Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Brasileirão 9 de outubro 20h30 (de Brasília) x Fortaleza Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília)

Marcelo Boek; Quintero, Jackson; Tinga, Carlinhos, Felipe, Juninho; Edinho, Wellington Paulista, André Luís, Osvaldo