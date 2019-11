Onde assistir a São Paulo x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2019

Tricolores entram em campo nesta quinta-feira (7), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos, e entram em campo nesta quinta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fluminense DATA Quinta-feira, 7 de novembro LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Visando se manter no G-4 do Brasileirão, o São Paulo recebe o Fluminense com o retorno de Daniel Alves e Liziero.

No entanto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Igor Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Pablo ainda é dúvida. Hernanes deve ser titular.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Vitor Bueno e Raniel

FLUMINENSE

Lutando contra o rebaixamento, o Tricolor busca encerrar a sequência negativa e reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Marcão ainda não sabe se poderá contar com Gilberto, que se recupera de entorse no tornozelo direito. Igor Julião deve seguir na vaga.

Brenner também será desfalque por questões contratuais.

Provável escalação do Flumiennse: Muriel; Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo e Yony González

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 94 jogos disputados, o São Paulo levou a melhor em 41 oportunidades, além de 21 empates e 32 derrotas. A última vitória do Fluminense aconteceu no segundo turno do Brasileirão 2017, quando bateram o Tricolor por 3 a 1.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Fluminense 1 x 2 São Paulo Brasileirão 2018 São Paulo 1 x 1 Fluminense Brasileirão 2018 Fluminense 1 x 1 São Paulo Brasileirão 2017 Fluminense 3 x 1 São Paulo Brasileirão 2017 São Paulo 1 x 1 Fluminense Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de outubro 0 x 3 São Paulo Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x -PR Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília) x São Paulo Brasileirão 16 de novembro 17h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Fluminense Brasileirão 31 de outubro Fluminense 0 x 0 Brasileirão 2 de novembro

Próximas partidas