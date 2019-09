Onde assistir a São Paulo x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes encerram o primeiro turno do Brasileirão neste domingo (15); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há três jogos, o recebe o , neste domingo (15), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv (exceto para São Paulo).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x CSA DATA Domingo, 15 de setembro LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão pelo canal Sportv (exceto para SP), na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Adotando o tom de mistério para enfrentar o CSA, o técnico Cuca não antecipou a escalação que entrará em campo no domingo. No entanto, uma coisa é certa: caso Arboleda e Anderson Martins permaneçam na equipe, Bruno Alves deve seguir no banco.

Daniel Alves, Walce, Antony e Igor Gomes, também retornam, enquanto Pato, Pablo e Toró e Hernanes, seguem em recuperação.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e (Hernanes); Antony, Pablo e Raniel (Alexandre Pato)

CSA

Com Jonathan Gómez suspenso, e Didira lesionado, o técnico Argel Fucks ainda não sabe quem será o dono da vaga no setor de criação, mas apontou que irá adotar o tom de mistério.

"Temos o Euller, que é um meia. Foi contratado para jogar como meia. Também temos o Jean Cléber, que pode jogar por ali, mudando as características do nosso time. Em um terceiro momento, podemos utilizar o Ricardo Bueno naquele setor, como usamos contra o . Alecsandro jogou de 9 e o Bueno de 10. Didira acabou sentindo esse desconforto. Mas quero resguardar (a escalação), é um jogo de estratégia.", disse.

Já o recém-contratado Bruno Alves pode ser a novidade do CSA. O atacante depende de sua inscrição no Boletim Informativo Diário da CBF.

Provável escalação do CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Victor, Dawhan e Euller (Jean Cléber); Héctor Bustamante e Alecsandro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Brasileirão 31/08/2019 1 x 0 São Paulo Brasileirão 07/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Brasileirão 21/09/2019 11h (de Brasília) São Paulo x Brasileirão 25/09/2019 a confirmar

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 CSA Brasileirão 31/08/2019 CSA 2 x 0 Brasileirão 08/09/2019

Próximas partidas