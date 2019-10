Onde assistir a São Paulo x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Majestoso será disputado neste domingo (13), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Escrevendo mais uma história no Majestoso, e entram em campo neste domingo (13), às 18h (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere para todo o . Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de empate sem gols com o , o Tricolor entra em campo visando entrar no G-4 do Brasileirão.

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Raniel, recuperado de uma amigdalite. No entanto, por outro lado, segue sem contar com , Toró e Rojas, lesionados, além de Daniel Alves e Antony, convocados para a seleção principal e olímpica, respectivamente.

O São Paulo ocupa a quinta posição do Brasileiro, com 40 pontos. Três a menos que o Corinthians, primeiro time do G-4.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Hernanes, Igor Gomes e Liziero; Alexandre Pato

CORINTHIANS

Após dois empates na última rodada, o entra em campo pensando apenas na vitória contra o seu rival.

O técnico Fábio Carille segue sem contar com Pedrinho, convocado para a Seleção sub-23, além de Sornoza, com a seleção do , e Júnior Urso, ainda com contratura muscular na coxa direita.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Vagner Love, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Boselli

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 286 confrontos entre as equipes em todas as competições, o Corinthians levou a melhor em 106 oportunidades, contra 87 do São Paulo, além de 93 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Corinthians 1 x 0 São Paulo Brasileirão 2019 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulista 2019 São Paulo 0 x 0 Corinthians Paulista 2018 Corinthians 1 x 1 São Paulo Brasileirão 2018 São Paulo 3 x 1 Corinthians Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Brasileirão 5 de outubro Bahia 0 x 0 São Paulo Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Brasileirão 16 de outubro 21h (de Brasília) São Paulo x Avaí Brasileirão 20 de outubro 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Corinthians Brasileirão 5 de outubro Corinthians 2 x 2 Athletico-PR Brasileirão 10 de outubro

Próximas partidas