Onde assistir a São Paulo x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Duelo está marcado para este domingo (27), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando para seguir no G-4 do Brasileirão, o São Paulo recebe o na tarde deste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Atlético-MG DATA Domingo, 27 de outubro LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP), além do canal Premiere, na Tv fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Visando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o São Paulo entra em campo sem contar com Luan e Daniel Alves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Para as vagas abertas, o técnico Fernando Diniz conta com quatro opções: Igor Gomes, Vitor Bueno, Vitor Bueno e Raniel.

O soma 44 pontos e aparece na quarta posição na tabela de classificação do Brasileirão.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Antony, Liziero, Igor Gomes e Vitor Bueno; Pato.

ATLÉTICO-MG

O técnico Vagner Mancini, que até há pouco tempo era coordenador de futebol do São Paulo, irá reencontrar o seu ex-clube neste domingo.

Elias, suspenso, deve ser substituído por José Welison, enquanto Réver não deve ser problema.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Rabello; , Réver; Luan, Welison, Nathan, Otero; Santo

Há um grande equilíbrio nos confrontos diretos entre as equipes. Nos 77 jogos disputados, foram 27 vitórias para o Atlético-MG, contra 26 do São Paulo, além de 24 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Atlético-MG 1 x 1 São Paulo Brasileirão 2018 Atlético-MG 1 x 0 São Paulo Brasileirão 2018 São Paulo 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2017 Atlético-MG 1 x 0 São Paulo Brasileirão 2017 São Paulo 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 São Paulo Brasileirão 16 de outubro São Paulo 1 x 0 Avaí Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) x São Paulo Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 2 X 2 Atlético-MG Brasileirão 16 de outubro Atlético-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas