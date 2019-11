Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2019

Tricolor recebe o Furacão neste domingo (10), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR entram em campo neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x DATA Domingo - 10 de novembro LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de um tropeço contra o Fluminense em casa na última rodada, o São Paulo busca a recuperação para não deixar o G-6.

O técnico Fernando Diniz deverá contar com Vitor Bueno, que deixou o campo no meio da semana com dores.

Com 52 pontos, o Tricolor aparece na quinta posição, um atrás do , quarto colocado.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo

ATHLETICO-PR

O Furacão empatou com o na última rodada, e caiu para a sétima posição, com 47 pontos, após a saída de Tiago Nunes, que foi anunciado como técnico do em 2020.

Para o confronto, o interino Eduardo Barros não poderá contar com Bruno Guimarães e Cittadini, machucados, além de Léo Pereira e Marco Ruben.

"Não vamos poder repetir a equipe para a próxima partida. Agora vamos sentar com a comissão técnica e entender as condições de cada jogador e levar a melhor equipe para São Paulo - disse Barros.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Thonny Anderson; Nikão, Rony e Marcelo Cirino

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 São Paulo Brasileirão 3 de novembro São Paulo 0 x 2 Brasileirão 7 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Athletico-PR Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília) Santos x São Paulo Brasileirão 16 de novembro 17h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 3 de novembro Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas