Onde assistir a São Paulo x Água Santa, pelo Campeonato Paulista?

Tricolor estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

O fará o seu primeiro jogo na temporada 2020 contra o Água Santa na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Água Santa DATA Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Pressionados por bom resultados em 2020, o técnico Fernando Diniz faz mistério no treino tático e não revelou detalhes dos possíveis escalados para a partida.

No entanto, a equipe titular do São Paulo deve ser a mesma que iniciou os dois jogos preparatórios de pré-temporada:

Por outro lado, o treinador não tem à disposição o meia Gabriel Sara, o zagueiro Walce e o atacante Rojas (lesionados) e Antony e Igor Gomes (na seleção brasileira olímpica).

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Helinho e Pablo

Provável escalação do Água Santa: Thomazella, Luis Ricardo (Jonathan), Walisson Maia, Naylhor (Andrés) e Peri (Bruno Costa); Wellington Reis, Pio, Marquinhos e Felipe Azevedo; Dinei e Robinho

PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA x São Paulo Campeonato Paulista 26 de janeiro Ferroviária x São Paulo Campeonato Paulista 29 de janeiro

ÁGUA SANTA