Onde assistir a São Luiz x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

O Inter busca se manter 100% e o São Luiz quer a primeira vitória

Na quarta-feira (29), São Luiz e se enfrentam pela terceira rodada do Grupo A do . A partida será no Estádio 19 de Outubro, às 21h30, com transmissão do Premiere, no PayPer View.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Luiz x Internacional DATA Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio 19 de Outubro - Ijuí, Rio Grande do Sul HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Ricardo Duarte/SC Internacional

O duelo terá tranmissão do Premiere no pay-per-view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os São Luiz vem de derrota na última rodada, para o Juventude, por 3x1. Sem nenhuma vitória no campeonato, é o lanterna do Grupo A.

Já o Inter vem de vitória larga, 3x1 em cima do . Líder do Grupo A, o está com 100% de aproveitamento.

Provável escalação do São Luiz: Reynaldo; Itaqui, João Marcos, Jadson e Samuel Balbino; Rafael Carrilho, Tássio e Jean Carlo; Lucas Carvalho, Michel e Elias.

Provável escalação do Internacional: ​Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Johnny, D'Alessandro; Gerrero

ÚLTIMOS COMPROMISSOS

SÃO LUIZ

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novo Hamburgo x São Luiz Campeonato Gaúcho 02 de fevereiro 17h (de Brasília) São Luiz x Copa do 05 de fevereiro 20h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL