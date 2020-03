Onde assistir a São José x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

Colorado entra em campo neste domingo (15), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e São José entram em campo na noite deste domingo (15), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do segundo turno do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv (exceto Rio Grande do Sul) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Internacional DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Estádio Francisco Novelletto Neto - Alegre, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados querem a vitória fora de casa / Foto: Internacional/Divulgação

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o na , o Internacional deve entrar em campo com força máxima neste domingo, com o objetivo de se manter no topo do Campeonato Gaúcho.

Enquanto isso, o o São José aparece na segunda colocação do Grupo B, com 100% de aproveitamento.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Saravia), Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Boschilia e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (D'Alessandro) e Guerrero.

Provável escalação do São José: Fábio; Márcio, Goiano, Marcão e Marcelo; Tiago Pedra, Diguinho e Tavares; Thayllon, Gustavo Xuxa e Matheusinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 de Campeonato Gaúcho 8 de março de 2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 12 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x América de Cáli Copa Libertadores adiado - Internacional x Grêmio Campeontao Gaúcho 21 de março de 2020 19h (de Brasília)

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 1 São José Campeonato Gaúcho 7 de março de 2020 2 x 0 São José 12 de março de 2020

Próximas partidas