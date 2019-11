Onde assistir a Santos x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Clássico San-São será disputado neste sábado (16), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atravessando momentos distintos na temporada, e entram em campo neste sábado (16), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pea 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Paulo DATA Sábado, 16 de novembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Santos não quer a presença do presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro neste domingo (17) / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Na terceira posição do Brasileirão, com 64 pontos, o está oito à frente do , o quarto colocado. Com a vaga para a já bem encaminhada, a equipe de Jorge Sampaoli não sabe o que é perder há quatro jogos.

Para o confronto, o técnico argentino poderá contar com o retorno de Gustavo Henrique, que se recuperou de uma gripe, além de Uribe, que pode aparecer no banco de reservas.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson

SÃO PAULO

Visando uma vaga na Libertadores 2020, o São Paulo vem de duas derrotas seguidas no Morumbi e busca a recuperação na casa do rival.

Enquanto Daniel Alves voltou a treinar durante a semana, Juanfran apareceu na lateral-direita e pode entrar no lugar de Antony, lesionado e cortado da seleção sub-23.

Atualmente, o tricolor aparece na quinta posição, com 52 pontos.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Vitor Bueno

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 274 jogos disputados, o São Paulo leva vantagem sobre o rival: 117 vitórias, contra 89 do Tricolor, além de 68 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 São Paulo 3 x 2 Santos Brasileirão 2019 Santos 2 x 0 São Paulo Paulista 2018 Santos 0 x 0 São Paulo Brasileirão 2018 São Paulo 1 x 0 Santos Brasileirão 2018 São Paulo 0 x 1 Santos Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Santos Brasileirão 6 de novembro 0 x 3 Santos Brasileirão 9 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Brasileirão 23 de novembro 21h (de Brasília) x Santos Brasileirão 28 de novembro 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 2 Brasileirão 7 de novembro São Paulo 0 x 1 -PR Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas