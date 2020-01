Onde assistir a Santos x Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista?

Peixe entra em campo na noite desta quinta-feira (30), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Inter de Limeira entram em campo nesta quinta-feira (30), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Santos x Inter de Limeira DATA Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca mais uma vitória nesta quinta / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Na liderança do Grupo A, com quatro pontos, o Peixe entra em campo visando a segunda vitória no . No entanto, para o confronto desta quinta, o técnico Jesualdo Ferreira poderá ter até seis ausências.

Os zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar; o lateral-direito Madson; os atacantes Marinho e Arthur Gomes, no departamento médico, além de Soteldo, que está com a seleção da no pré-olímpico na .

Por outro lado, poderá contar com os retornos de Kaio Jorge e Derlis González.

Provável escalação do Santos:

INTER DE LIMEIRA

Ídolo do Santos, Elano volta à Vila Belmiro como técnico da Inter de Limeira. No entanto, apesar da mágoa após última passagem pelo alvinegro, o ex-meia sempre destacou o "amor e carinho que sente" pelo clube.

A Inter, que estreou sofrendo uma goleada em casa, se recuperou ao vencer o como visitante.

Atualmente, ocupa a vice-liderança do Grupo C, com três pontos.



Provável escalação do Inter de Limeira: R.C. Pin; Roger Bernardo, Marcelino, G. de Oliveira, Vançan; Júnior, Matheus Neris, S. Santos; Sousa, Thomas, B. Ribeiro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Bragantino Campeonato Paulista 23 de janeiro 1 x 2 Santos Campeonato Paulista 27 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Paulista 2 de fevereiro 11h (de Brasília) Santos x -SP Campeonato Paulista 10 de fevereiro 20h (de Brasília)

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 4 Guarani Campeonato Paulista 22 de janeiro Bragantino 0 x 1 Inter de Limeira Campeonato Paulista 27 de janeiro

Próximas partidas