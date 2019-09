Onde assistir a Santos x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2019

Pressionado, Peixe recebe a equipe gaúcha neste sábado (21), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após cair para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, o recebe o neste sábado (18), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 20ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Grêmio DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal /

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o , na TV fechada . Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Após perder fôlego na corrida pelo título do Brasileirão, o visa a recuperação para retomar a ponta da tabela, que foi perdida para o Flamengo, que registra cinco pontos de vantagem.

Para o confronto contra o Grêmio, o técnico Jorge Samapoli talvez não possa contar com Diego Pituca, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. No entanto, Evandro, recuperado, pode estar à disposição.

"Será jogo difícil, eles estão numa crescente, semifinal da Libertadores. Têm , Alisson e Tardelli na frente. Muita velocidade entre as laterais, professor (Renato Gaúcho) prepara time bem, focado, como foi na semana do Flamengo. Semana antes do Flamengo foi bem focada, não que as outras não tenham sido, mas Flamengo e Grêmio é briga direta pelo título. Grêmio está chegando, é jogo crucial no campeonato", disse Felipe Jonatan.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar (Luan Peres) e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo

GRÊMIO

Com 28 pontos, a equipe gaúcha ocupa a oitava posição, com 28 pontos. Enquanto aguarda a semifinal da Libertadores contra o Flamengo - o primeiro jogo está marcado para o início de outubro -, o técnico Renato Gaúcho vem utilizando a força máxima no Brasileirão como uma forma de teste para os duelos decisivos.

O zagueiro Kannemann e o meia Maicon, recuperados, podem ser escalados na equipe titular. No entanto, Geromel segue fora.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Rafael Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson e Jean Pyerre; Diego Tardelli

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 88 jogos entre as equipes, o Santos registra 36 vitórias, 24 empates e 28 derrotas. Nos últimos cinco confrontos, foram duas vitórias do Peixei, uma da equipe gaúcha, além de dois empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 28/04/2019 Santos 2 x 1 Grêmio Brasileirão 06/09/2018 Santos 0 x 0 Grêmio Brasileirão 06/05/2018 Santos 1 x 5 Grêmio Brasileirão 19/11/2017 Santos 1 x 0 Grêmio Brasileirão 30/07/2017 Santos 1 x 1 Grêmio Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 -PR Brasileirão 8 de setembro Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Brasileirão 26 de setembro 20h (de Brasília) Santos x Brasileirão 29 de setembro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Grêmio Brasileirão 8 de setembro Grêmio 3 x 0 Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas