Onde assistir a Santos x Goiás, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela 13ª rodada do torneio nacional

Com ingressos esgotados, a torcida do prepara uma grande festa na Vila Belmiro para apoiar a equipe neste domingo (4), às 11h (de Brasília), contra o , pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o .

Veja informações da partida!

JOGO Santos x Goiás DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 11h (Brasília)

A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Embalado após a parada da , com três vitórias e líder do Brasileirão, o aguarda novamente uma grande festa da torcida, que já comprou os 11.650 ingressos disponíveis.

“A atmosfera já é outra sabendo que na chegada (À Vila) aquela torcida já estará nos motivando, batendo no ônibus. A gente já entra com a adrenalina lá em cima com eles nos apoiando. Isso nos faz ir para cima do adversário e, com certeza, o oponente acaba sentindo. A festa está sendo muito linda e vai ser muito importante para conseguirmos mais três pontos”, disse Sasha.

ALÇAPÃO LOTADO! Os ingressos disponibilizados para o jogo contra o Goiás, domingo (4), às 11h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, estão esgotados. Foram vendidos 11.650 ingressos.



Vamos apoiar o Peixão em mais um jogo importante! Vai pra cima deles, Santos! #AquiÉSantos pic.twitter.com/H07OoXE6IW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 30, 2019

Primeiro técnico suspenso do Brasileirão, com três cartões amarelos, o técnico argentino não poderá comandar a equipe na partida contra o Goiás. Quem deve comandar o Peixe na beira do gramado deve ser o auxiliar Jorge Desio.

Santos e Goiás já se enfrentaram em 51 oportunidades, com a equipe paulista registrando 18 vitórias, 17 empates e 16 derrotas, com 86 gols marcados e 75 sofridos.

Provável escalação: Éverson; Jorge, Aguilar, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo; Carlos Sánchez, Diego Pituca e Soteldo; Eduardo Sasha, Jean Mota e Uribe.

GOIÁS

Ocupando a nona posição, com 17 pontos, e com um jogo a menos, o Goiás se prepara para encarar o líder do campeonato, com o técnico Claudinei Oliveira almejando pelo menos duas mudanças na equipe titular.

Com a ausência de Daniel Guedes, o lateral-direito Kevin assume a posição, enquanto Léo Sena entra no lugar de Yago Felipe, suspenso.

"Sabemos que o Santos veio embalado após a parada da Copa América com três vitórias. Mas acho que a gente tem a total confiança do treinador. Estamos treinando bem e vamos lá para tentar a vitória, disse Kevin.

Provável escalação: Tadeu;Kevin, Yago, Rafael Vaz, Jefferson; Geovane, Leo Sena; Marlone (Giovanni Augusto); Michael, Kayke, Leandro Barcia.