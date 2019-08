Onde assistir a Santos x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há dois jogos, o precisa vencer o para não ver os rivais se aproximarem ainda mais da liderança. O confronto está marcado para domingo (25), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Verdes Mares (filiada da TV Globo), para a Baixada Santista e para o Estado do Ceará.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Fortaleza DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão da TV Verdes Mares (filiada da TV Globo), para a Baixada Santista e para o Estado do Ceará. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Líder do Brasileirão, com 32 pontos, dois a mais que o vice e o terceiro colocado , o entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Sampaoli terá o retorno do zagueiro Felipe Aguilar, que cumpriu suspensão na última rodada, e do capitão Victor Ferraz, recuperado de um resfriado. A tendência é o jogador colombiano voltar ao time titular no lugar de Gustavo Henrique, que é desfalque diante do Leão por ter sido expulso no duelo com o .

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ainda revelou nesta semana que pretende oferecer ao técnico Jorge Sampaoli a renovação do contrato por mais três anos, até 2023.

“Combinamos de conversar após a última rodada sobre o futuro. Estou adiantando e conversarei antes com ele e o Paulo (Autuori, diretor executivo de futebol) sobre um contrato até 2023”, disse o dirigente em entrevista à rádio Kiss FM.

Provável escalação: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez (Jean Mota); Marinho (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo

FORTALEZA

Ocupando a 14ª posição, com 17 pontos, o Fortaleza busca a vitória, após a derrota para o por 1 a 0 na última rodada.

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com Roger Carvalho, que se lesionou contra o , e deverá utilizar o volante Derley.

"Zé ainda não falou comigo, apesar de eu ter entrado no último duelo como zagueiro. Estou aqui para ajudar jogando na minha posição ou na zaga. Com Zé, estou buscando o meu espaço de volante. Mas, se quiser me usar como zagueiro, estou à disposição", disse Derley.

Provável escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Vázquez; Edinho, Romarinho e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

Sem vencer há duas rodadas (a última vitória foi a goleada sobre o por 6 a 1), o Peixe entra em campo pressionado. Separado por dois pontos para o Flamengo, segundo colocado, o líder só pensa no triunfo para não ver o rival colar ou até mesmo ultrapassá-lo.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Santos Brasileirão 10 de agosto Cruzeiro 2 x 0 Santos Brasileirão 18 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Brasileirão 31 de agosto 19h (de Brasília) Santos x -PR Brasileirão 8 de setembro 16h (de Brasília)

FORTALEZA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Fortaleza Brasileirão 13 de agosto Fortaleza 0 x 1 Internacional Brasileirão 17 de agosto

Próximas partidas