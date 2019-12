Onde assistir a Santos x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019?

Rubro-Negro entra em campo pensando no Mundial, enquanto o Peixe mira na vice-liderança do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Mirando na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o enfrenta o campeão neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada do torneio nacional A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Santos DATA Domingo, 8 de dezembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



já está classificado para a fase de grupos da Libertadores / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Lutando pela vice-liderança do Brasileirão com o , o Peixe entra em campo com o futuro do técnico Jorge Sampaoli ainda indefinido na Vila Belmiro.

Para o último confronto, o técnico argentina ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Everson e o meia Evandro, machucados.

Além deles, Felipe Jonatan e Luan Peres, suspensos, e Pará, por questões contratuais, são desfalques certos.

"Podemos sair segundo, não era objetivo, que era ser campeão, mas Flamengo tem alto nível e esteve acima da média brasileira. Com humildade e trabalho conseguimos coisas importantes, brigar na frente, com jogos bons e outros nem tanto, mas importante se manter brigando pelo título. Sabíamos que estava definido o campeão nas últimas cinco ou seis rodadas", disse Carlo Sánchez.

Provável escalação do Santos: Everson (Vanderlei); Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo

FLAMENGO

Com uma formação alternativa, já visando o Mundial de Clubes, o técnico Jorge Jesus fez questão de elogiar o trabalho de Sampaoli e avisou que o duelo servirá como teste.

"Ainda não sabemos quem vai ficar em segundo. Não façam comparações sobre técnicos, porque não são iguais. Quero realçar o trabalho do Sampaoli, que, apesar de não ganhar título, está brigando em cima. Vamos terminar na Vila, que é um estádio mítico", disse.

"O jogo contra o Santos vai nos servir de ligação para a final, final não, para a semifinal. Faltam dois jogos. Temos que vencer o Al Hilal. Não acho o Al Hilal e muito longe. Vamos ter muita dificuldade para chegar na final, fui eu quem montei o time", concluiu.

Provável escalação do Flamengo: Cesar, Rodinei, Thuler, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta, Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Lincoln e Gabigol

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 105 jogos disputados, foram 38 vitórias para cada lado, além de 29 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 2018 Santos 1 x 1 Flamengo Brasileirão 2017 Flamengo 1 x 2 Santos Brasileirão 2017 Santos 3 x 2 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Brasileirão 1 de dezembro -PR 1 x 0 Santos Brasileirão 4 de dezembro

FLAMENGO