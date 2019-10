Onde assistir a Santos x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2019

Peixe e Vozão entram em campo nesta quinta-feira (17), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando retomar a vice-liderança, o recebe o Ceará na noite desta quinta-feira (17), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ceará DATA Quinta-feira, 17 de outubro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Vindo de empate com o na última rodada, o perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o , e agora busca retomar o lugar e torcer por um tropeço do rival.

Para o confronto contra o Ceará, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Marinho e Uribe, suspensos.

Por outro lado, Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão automática conta o Inter, está confirmado.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo

CEARÁ

Flertando com a zona de rebaixamento, o Ceará só pensa na vitória para tentar se afastar do Z-4. Após 10 jogos sem vencer, a equipe bateu o Avaí na última rodada.

"Tiramos um peso. Nossa equipe tava com o psicológico abalado. A cobrança era enorme. Não que tenha diminuído, mas você consegue trabalhar mais tranquilo, mais leve. A gente tentava e não conseguia fazer as coisas. Essa semana vai dar uma tranquilizada nisso pra podermos fazer um grande jogo contra o Santos", disse Valdo.

Mais artigos abaixo

O técnico Adílson Batista não poderá contar com Felippe Cardoso, impedido de jogar por questões contratuais, além de Willian Popp, suspenso.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Xavier, Valdo, Tiago Alves, Lucas. Carvalho, Fabinho, Ricardinho, Lima. Galhardo, Bérgson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Palmeiras Brasileirão 10 de outubro Internacional 0 x 0 Santos Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Brasileirão 20 de outubro 16h (de Brasília) x Santos Brasileirão 26 de outubro 17h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Ceará Brasileirão 10 de outubro Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas