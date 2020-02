Onde assistir a Santo André x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Tricolor entra em campo neste domingo (9), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santo André e entram em campo na noite deste domingo (9), às 18h (de Brasília), pela quinta rodada do . O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Santo André x São Paulo DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Brunão - Santo André, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer encerrar o jejum de títulos / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo C, com oito pontos, o São Paulo busca manter a invencibilidade no Campeonato Paulista. Para isso, o técnico Fernando Diniz deve contar com o retorno de Bruno Alves, recuperado da pancada no tornozelo direito.

Por outro lado, o Santo André também é líder do Grupo B, com nove pontos e chega em alta para o confronto, apesar da primeira derrota sofrida na última rodada para o .

Mais artigos abaixo

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Pablo e Alexandre Pato

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Odair, Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina, Vitinho Mesquita; Garré, Douglas Baggio, Ronaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 2 São Paulo Campeonato Paulista 29 de janeiro São Paulo 1 x 1 Campeonato Paulista 3 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Paulista 15 de fevereiro 19h (de Brasília) Oeste x São Paulo Campeonato Paulista 22 de fevereiro 16h30 (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 1 Santo André Campeonato Paulista 2 de fevereiro Santo André 4 x 1 Copa do 5 de fevereiro

Próximas partidas