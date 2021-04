Onde assistir a Santa Cruz x Sete de Setembro-PE, pelo Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Arruda; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo garantir a vaga nas quartas de final, o Santa Cruz recebe o Sete de Setembro-PE neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Arruda, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (PE), na TV aberta, e no Premiere , no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Sete de Setembro-PE DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Estádio Arruda - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Globo (PE), na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão transmitir o jogo deste domingo (25).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTA CRUZ

Vindo de derrota para o Náutico e empate diante do Salgueiro, o Santa Cruz quer vencer pela primeira vez sob o comando do treinador Alexandre Gallo, contratado após fazer ótima campanha com o São Caetano na Série A-2 de 2020.

Com a vitória, o time praticamente garante uma vaga nas quartas de final do Pernambucano e ainda fica vivo na disputa para tentar ultrapassar o Sport e conseguir uma das duas vagas diretas para as semifinais - o Náutico, líder isolado, já garantiu uma das vagas.

#PE2021 | Pela 7ª rodada do estadual, Santa Cruz e Salgueiro não saíram do 0x0, no Arruda. O time coral volta a campo no próximo domingo (25), diante do Sete de Setembro, também no Arruda.



📸 @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/XRoMynkaBv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 21, 2021

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Derley, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Karl, Elicarlos e Chiquinho; Maxwell, Madson e Pipico.

SETE DE SETEMBRO-PE

Por outro lado, a situação do Sete de Setembro é mais catastrófica. Promovido no ano passado, o time só conquistou dois pontos no estadual e não pode mais desperdiçar oportunidades se quiser escapar do quadrangular de rebaixamento.

Para o duelo, o time não terá Philco, lesionado, e Paulista, que pediu para ser dispensado da equipe. Gustavo Balotelli, então, foi contratado, e já deve jogar neste domingo.

Provável escalação do Sete de Setembro-PE: Airon; Douglas Pelé, Moisés, Vinicius Gusmão e William Luz; Douglas Bomba, Lucas Gomes e Keyllo; Rodrigo, Grafite e Gustavo Balotelli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Santa Cruz 0 x 0 Salgueiro Campeonato Pernambucano 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Retrô x Santa Cruz Campeonato Pernambucano 28 de abril de 2021 19h (de Brasília) Afogados x Santa Cruz Campeonato Pernambucano 2 de maio de 2021 16h (de Brasília)

SETE DE SETEMBRO-PE

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 1 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 31 de março de 2021 Sete de Setembro 0 x 2 Sport Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021

Próximas partidas