Onde assistir a Santa Cruz x Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), às 19h30; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (12), o -PB vai a Recife encarar o , no Estádio do Arruda, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no Youtube, pelo canal oficial da competição, e no LiveFC, plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Botafogo-PB DATA Quinta-feira, 12 de março de 2020 LOCAL Estádio do Arruda - Recife, PB HORÁRIO 19h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz busca classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste / Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz FC/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo no Youtube, pelo canal oficial da competição, e no LiveFC, plataforma de streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTA CRUZ

Ocupando o sexto lugar de seu grupo, o Santa Cruz precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição.

Para a partida contra o Botafogo-PB, o técnico Itamar Schulle não poderá contar Fabiano e William Alves, ambos suspensos para a partida. Para a lateral, o favorito a assumir a posição é Chiquinho. Já para a zaga, Célio deve aparecer como titular.

Provável escalação do Santa Cruz: Maycon; Toty, Célio Santos, Danny Morais e Chiquinho; Bileu, André, Didira e João Cardoso; Mayco Felix e Victor Rangel.

BOTAFOGO-PB

Líder do grupo A, com 12 pontos, o Botafogo-PB ainda não está classificado matematicamente para a próxima fase da Copa do Nordeste. Por isso a vitória é muito importante para a equipe da Paraíba.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Neilson, Fred, Marcelo Xavier e Mário; Wellington Cézar, Heleno, Rodrigo Andrade e Cássio Gabriel; Dico e Lohan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA 1x1 Santa Cruz Copa do 4 de março Spor 1x0 Santa Cruz Copa do Nordeste 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Decisão Campeonato Pernambucano 15 de março 16h (de Brasíia) River-PI x Santa Cruz Campeonato Pernambucano 21 de março 16h (de Brasíia)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA 2x0 Botafogo-PB 4 de março Botafogo-PB 2x1 Imperatriz Copa do Nordeste 7 de março

Próximas partidas