Onde assistir a Sampaio Corrêa x Palmeiras, pela Copa do Brasil

Primeiro jogo das oitavas de final está marcado para esta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília)

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do , o visita o nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Sampaio Corrêa x Palmeiras DATA Quarta-feira, 22 de maio LOCAL Castelão - Maranhão HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAMPAIO CORRÊA

Campeão da no último ano, a equipe estreia na nas oitavas de final. Atravessando uma boa fase na temporada, com duas vitórias e dois empates no Brasileirão , o volante Diones sabe que o Sampaio terá de se aproximar da perfeição para encarar o .

"Encarar o Palmeiras é sempre uma missão muito complicada. Para ter sucesso em um jogo como esse, é preciso ser perfeito do início ao fim. Não podemos errar. Precisamos ser inteligentes, jogar com cautela e procurar impor nosso ritmo de jogo para conquistar um grande", disse.

"Vamos sonhar com essa classificação. Temos de lutar por ela e nos dedicar ao máximo para fazermos história. Vamos dar a vida nos dois jogos para, quem sabe, chegarmos à fase seguinte da disputa", completou.

PALMEIRAS



Foto: Getty Images

Assim como o adversário, o Palmeiras entra na competição já nas oitavas de final por estar também na disputa da Libertadores. Líder do Brasileirão, a equipe goleou o Santos por 4 a 0 na última rodada e entra em campo confiante.

A tendência é que o técnico Felipão utilize uma formação mista para dar descanso aos principais jogadores. Gustavo Scarpa, ficou fora das duas últimas partidas do clube por conta de uma lesão em tendão na perna direita, pode ser utilizado na quarta-feira (22).

Os únicos desfalques certos são o meia-atacante Ricardo Goulart e o atacante Willian, ambos em recuperação de cirurgia no joelho direito.

A decisão sobre o classificado para a próxima fase da Copa do Brasil ocorrerá no Allianz Parque, no dia 30, às 20h.