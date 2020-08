Onde assistir a Sampaio Corrêa x Figueirense, pela Série B do Brasileirão 2020?

Nesta quarta-feira (19), às 16h30 (de Brasília), equipes fazem duelo de lanternas da Série B de 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h30h (de Brasília), no Castelão, em busca da primeira vitória na do o Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Sampaio Corrêa x Figueirense DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - , CE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor do Maranhão entra em campo sob desconfiança após maus resultados (Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAMPAIO CORRÊA

Após três derrotas seguidas na Série B, o Sampaio Corrêa tenta somar seus primeiros pontos na competição para deixar o último lugar na tabela. Enquanto isso, o Tricolor do Maranhão aguarda a contraprova de cinco atletas, que receberam resultados positivos para o novo coronavírus. São eles: o zagueiro Lucão, o lateral Luís Gustavo, o volante André Luís, o meia Daniel Penha e o atacante Diego Tavares.

Com as indefinições, a tendência é que o técnico Leonardo Condé repita boa parte da equipe que foi derrotada pela na última rodada.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo; Joazi, Paulo Sérgio, Daniel Felipe, João Victor; Léo Costa, Eloir, Marcinho, Gustavo Ramos e Roney; Caio Dantas. Técnico: Leonardo Condé.

FIGUEIRENSE

Com apenas um ponto somado na Série B, o Figueirense ocupa a 19ª posição na tabela, à frente apenas do Sampaio Corrêa, adversário desta quarta-feira. A equipe será novamente comandada pelo auxiliar técnico Raul Cabral. Márcio Coelho, treinador principal, segue em isolamento após ser diagnosticado com a Covid-19.

O único desfalque confirmado é Paulo Ricardo, que segue no departamento médico. Pedro Lucas retorna de suspensão e pode ganhar uma vaga entre os titulares.

Provável escalação do Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovane, Patrick e Marquinho; Keké, e Diego Gonçalves (Pedro Lucas). Técnico: Raul Cabral.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 1 Juventude Série B 11 de agosto de 2020 Chapecoense 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO de x Sampaio Corrêa Série B 22 de agosto de 2020 21h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Série B 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Série B 11 de agosto de 2020 Figueirense 0 x 1 Série B 16 de março de 2020

Próximas partidas