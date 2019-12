Onde assistir a Salzburg x Liverpool, pela Liga dos Campeões?

Reds podem confirmar a classificação para as oitavas de final da UCL nesta terça-feira (10); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado na Premier League e visando garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o encara o Salzburg na tarde desta terça-feira (10), às 14h55 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Salzburg x Liverpool DATA Terça-feira, 10 de dezembro LOCAL Red Bull Arena de Salzburgo - AUS HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds defendem o título da / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SALZBURG

Ocupando a terceira posição do Grupo E, com sete pontos, o Salzburg entra em campo dependendo apenas de si para avançar na competição.

Para o confronto, a equipe terá o retorno de Cican Stankovic, que voltou de lesão após mais de um mês de recuperação e substituirá Carlos.

Provável escalação do Salzburg: Stankovic; Kristensen, Wober, Onguené, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Minamino; Hee-Chan, Haaland

LIVERPOOL

Defendendo o título da Champions League, os Reds estão na ponta da tabela, com 10 pontos conquistados.

Com problemas de lesões, o técnico Klopp pode seguir sem contar com Matip, Fabinho e Wijnaldum. Desta forma, o alemão deve manter o meia Keita.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Djik, Robertson; Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Admira 1 x 1 Salzburg Campeonato Austríaco 1 de dezembro Salzburg 5 x 1 Swarovski Campeonato Austríaco 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hartberg x Salzburg Campeonato Austríaco 14 de dezembro 13h (de Brasília) Amstetten x Salzburg Copa da Aústria 9 de fevereiro 14h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 5 x 2 Premier League 4 de dezembro Bournemouth 0 x 3 Liverpool Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas