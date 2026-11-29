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Campeonato Italiano - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

A Roma recebe o Monza no Estádio Olímpico pela 13ª rodada da Serie A. A partida está marcada para domingo, 29 de novembro, às 18h.

A Roma de Gian Piero Gasperini chega ao confronto após o empate por 2 a 2 com o PSG, em Paris, pela Champions League. A equipe abriu o placar com Hermoso após cinco minutos, mas sofreu o empate no fim, em pênalti cobrado por Malen, que parou os campeões europeus.

No campeonato, a equipe da capital vive um grande momento. A vitória por 5 a 1 sobre o Parma e a goleada por 3 a 0 sobre o Sassuolo confirmaram a força ofensiva do grupo, que ocupa a segunda posição na tabela.

O Monza de Ivan Juric tem uma situação mais complicada na tabela, mas chega com o ânimo renovado pela vitória por 3 a 0 sobre a Fiorentina. Antes desse resultado, a equipe havia perdido quatro partidas consecutivas no campeonato.

Para Juric, será um retorno especial à capital, onde treinou a Roma no outono de 2024. Do outro lado estará Gasperini, seu ex-mentor.

Gasperini deve escalar Svilar no gol, com Mancini, Balerdi e Hermoso na defesa. Lulli, Cristante, Kone e Molina devem compor o meio-campo, enquanto Dybala, Mora e Malen são esperados no ataque. A Roma não conta com Pellegrini, Rensch e Vasquez e não tem jogadores suspensos.

Juric deve apostar em Thiam no gol, com Carboni, Goglichidze e Kouadio à sua frente. Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas e Pessina são esperados no meio-campo, com Varela e Robinson no ataque. O Monza não terá Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria e Ngonge, mas não tem jogadores suspensos. Novas informações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Desempenho recente

A Roma conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos. O mais recente foi o empate por 2 a 2 com o PSG pela Champions League, precedido pela vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o Parma e pelo triunfo por 3 a 0 diante do Sassuolo. A única derrota foi por 3 a 2 para o Manchester United, enquanto a vitória por 5 a 2 em Udine completa a sequência. No total, a Roma marcou 17 gols e sofreu 10.

O Monza venceu uma vez e perdeu quatro no mesmo período. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre a Fiorentina, depois das derrotas por 1 a 0 para a Atalanta, 2 a 1 para o Bologna, 4 a 1 para o Napoli e 3 a 2 para o Torino. A equipe marcou 6 gols e sofreu 11.

Confrontos anteriores

O confronto mais recente foi a vitória da Roma por 4 a 0 sobre o Monza, pela Serie A, em 24 de fevereiro de 2025. Nos cinco encontros disponíveis, a Roma conquistou três vitórias e dois empates, sem derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 3, enquanto o Monza nunca venceu.

Classificação

Na Serie A, a Roma ocupa a segunda posição na tabela, enquanto o Monza está em 14º lugar.