Roma x Monza terá transmissão ao vivo pela DAZN Italia, que exibe todos os jogos da Serie A. A partida também poderá ser vista na Sky Sport e online pela NOW. Confira abaixo as opções para acompanhar o jogo na TV e pela internet.
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Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
A Roma recebe o Monza no Estádio Olímpico pela 13ª rodada da Serie A. A partida está marcada para domingo, 29 de novembro, às 18h.
A Roma de Gian Piero Gasperini chega ao confronto após o empate por 2 a 2 com o PSG, em Paris, pela Champions League. A equipe abriu o placar com Hermoso após cinco minutos, mas sofreu o empate no fim, em pênalti cobrado por Malen, que parou os campeões europeus.
No campeonato, a equipe da capital vive um grande momento. A vitória por 5 a 1 sobre o Parma e a goleada por 3 a 0 sobre o Sassuolo confirmaram a força ofensiva do grupo, que ocupa a segunda posição na tabela.
O Monza de Ivan Juric tem uma situação mais complicada na tabela, mas chega com o ânimo renovado pela vitória por 3 a 0 sobre a Fiorentina. Antes desse resultado, a equipe havia perdido quatro partidas consecutivas no campeonato.
Para Juric, será um retorno especial à capital, onde treinou a Roma no outono de 2024. Do outro lado estará Gasperini, seu ex-mentor.
Escalações de Roma x A.C. Monza
Time titular
Reservas
Técnico
- G. Gasperini
- I. Juric
Gasperini deve escalar Svilar no gol, com Mancini, Balerdi e Hermoso na defesa. Lulli, Cristante, Kone e Molina devem compor o meio-campo, enquanto Dybala, Mora e Malen são esperados no ataque. A Roma não conta com Pellegrini, Rensch e Vasquez e não tem jogadores suspensos.
Juric deve apostar em Thiam no gol, com Carboni, Goglichidze e Kouadio à sua frente. Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas e Pessina são esperados no meio-campo, com Varela e Robinson no ataque. O Monza não terá Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria e Ngonge, mas não tem jogadores suspensos. Novas informações serão divulgadas mais perto do início da partida.
Desempenho recente
A Roma conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos. O mais recente foi o empate por 2 a 2 com o PSG pela Champions League, precedido pela vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o Parma e pelo triunfo por 3 a 0 diante do Sassuolo. A única derrota foi por 3 a 2 para o Manchester United, enquanto a vitória por 5 a 2 em Udine completa a sequência. No total, a Roma marcou 17 gols e sofreu 10.
O Monza venceu uma vez e perdeu quatro no mesmo período. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre a Fiorentina, depois das derrotas por 1 a 0 para a Atalanta, 2 a 1 para o Bologna, 4 a 1 para o Napoli e 3 a 2 para o Torino. A equipe marcou 6 gols e sofreu 11.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente foi a vitória da Roma por 4 a 0 sobre o Monza, pela Serie A, em 24 de fevereiro de 2025. Nos cinco encontros disponíveis, a Roma conquistou três vitórias e dois empates, sem derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 3, enquanto o Monza nunca venceu.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
E
V
V
|2
|13
|10
|2
|1
|36
|17
|+19
|32
V
E
V
D
V
|3
|13
|9
|4
|0
|36
|11
|+25
|31
E
V
V
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
D
D
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|8
|13
|5
|4
|4
|19
|14
|+5
|19
E
V
E
D
V
|9
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
D
V
D
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
D
D
E
D
D
|14
|13
|3
|2
|8
|20
|25
|-5
|11
E
V
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|13
|2
|3
|8
|17
|29
|-12
|9
D
D
E
V
E
|17
|13
|2
|3
|8
|14
|26
|-12
|9
V
E
D
D
E
|18
|13
|2
|3
|8
|16
|31
|-15
|9
E
D
D
D
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
D
D
D
V
E
|20
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
Na Serie A, a Roma ocupa a segunda posição na tabela, enquanto o Monza está em 14º lugar.