Onde assistir a Roma x Lazio, pela Serie A italiana?

Times entram em campo neste sábado (15), às 15h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico: veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É jogaço e clássico pelo Campeonato Italiano: com ambas as equipes precisando vencer, a Roma recebe a Lazio neste sábado (15), às 15h45 (de Brasília), em jogo adiado pela Serie A, no Stadio Olimpico . O duelo será transmitido na RAI Internacional, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Lazio DATA Sábado, 15 de maio de 2021 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Sábado é dia de clássico na Serie A / Foto: Getty Images

A RAI Internacional transmitirá o duelo deste sábado (15), na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LAZIO

A Lazio ainda sonha com Liga dos Campeões da Uefa , e precisará praticamente vencer todos os jogos para tentar uma vaga: o clássico é uma grande chance para a equipe da capital.

Provável escalação da Lazio: Reina; Marusic, Acerbi e Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares; Correa e Immobile .

ROMA

Querendo a vaga na edição inédita da Liga Conferência Europa, a Roma precisa pontuar rapidamente: o Sassuolo está a dois pontos dos romanos e quer a vaga.

Para o duelo, vai com várias lesões: Zaniolo, Calafiori, Pau López, Veretout, Spinazzola, Diawara, Smalling e Fazio estão de fora.

Provável escalação da Roma: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Santon; Darboe e Cristante; Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan; Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 2 x 0 Lazio Serie A Italiana 8 de maio de 2021 Lazio 1 x 0 Parma Serie A Italiana 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Torino Serie A Italiana 18 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Sassuolo x Lazio Serie A Italiana 23 de maio de 2021 A confirmar

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 5 x 0 Crotone Serie A Italiana 9 de maio de 2021 Inter de Milão 3 x 1 Roma Serie A Italiana 12 de maio de 2021

Próximas partidas