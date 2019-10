Onde assistir a River Plate x Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores

Clássico argentina marca o primeiro jogo da semifinal nesta terça-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Reeditando a final da , e entram em campo nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Monumental, pelo primeiro jogo da semifinal do torneio. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv para todo o , na TV fechada. na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO River Plate x Boca Juniors DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Monumental de Nuñez - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RIVER PLATE

Sexto colocado no , o River venceu o Gimnasia La Plata por 2 a 0 mesmo atuando com uma equipe reserva.

Com torcida única e 70 mil torcedores sendo aguardados no Monumental, De la Cruz e Pratto apresentam boas chances de jogar.

Provável escalação: Armani; Montiel, Martinez, Diaz, Casco; Perez, Fernandez, Palacios, De La Cruz; Suarez, Borre

BOCA JUNIORS

Por outro lado, o Boca, líder invicto do Campeonato Argentino, com 18 pontos, chega confiante para o duelo.

Mais artigos abaixo

A equipe deve contar com Eduardo Salvio, Paolo Goltz e Daniele De Rossi, ex- , enquanto a experiência de Carlos Tevez para liderar o ataque no lugar de Hurtado, embora o jogador de 35 anos não inicie uma partida desde agosto.

Provável escalação: Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo, Soldano, De Rossi, Mac Allister; Hurtado (Tévez)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIVER PLATE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 1 x 2 Vélez Campeonato Argentino 23 de setembro Gimnasia 0 x 2 River Plate Campeonato Argentino 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Patronato Campeonato Argentino 6 de outubro 17h45 (de Brasília) River Plate x A determinar Copa 11 de outubro 20h30 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Boca Juniors Campeonato Argentino 21 de setembro Boca Juniors 1 x 1 Newell's Boys Campeonato Argentino 29 de setembro

Próximas partidas