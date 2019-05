Onde assistir a River Plate x Athletico-PR, pela final da Recopa

O DAZN traz para você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

Com boa vantagem construída por 1 a 0 no confronto de ida, na Arena da Baixada, o -PR agora precisa saber administrar o placar para levantar o troféu da Recopa. Nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), o Furacão encara o no Monumental de Núñez. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO River Plate x DATA Quinta-feira, 30 de maio LOCAL Monumental de Núñez - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RIVER PLATE

Contando com o apoio da sua torcida, a equipe argentina entra em campo de olho apenas na vitória.

A única alteração garantida por parte do técnico Marcelo Gallardo é a entrada do lateral Angileri, no lugar de Casco, expulso no jogo de ida.

Provável escalação:

ATHLETICO-PR

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Furacão precisa de apenas um empate para sacramentar sua segunda conquista de nível continental.

Sem baixas, o técnico Tiago Nunes deve manter a mesma formação que bateu o próprio River, na Arena da Baixada na última semana.

Provável escalação:

