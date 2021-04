Onde assistir a Retrô x Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo nesta quarta (28), às 18h45 (de Brasília), na Arena Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV

Sem treinador e vindo de derrota para o então lanterna do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz viaja para enfrentar o Retrô, nesta quarta-feira (28), às 18h45 (de Brasília), na Arena Pernambucano, em jogo adiado pela quarta rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere , no pay-per-view.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Retrô x Santa Cruz DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Arena Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 18h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão transmitir o jogo desta quarta-feira (28).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RETRÔ

Tentando evitar a participação no quadrangular do rebaixamento, o Retrô, sétimo colocado da primeira fase do Pernambucano, precisa pontuar logo. Basta vencer em casa e o time ultrapassará o Santa Cruz, sairá do Z-4 e empurrará o rival desta quarta (28) para a briga contra a degola.

Assim, vencer é fundamental para o time que chegou a disputar a Copa do Brasil nesta temporada, sendo eliminado pelo Corinthians em duelo marcante.

Para o confronto, Lucas Gonçalves e Thiaguinho, suspensos na derrota contra o Sport, devem retornar ao time titular.

Provável escalação do Retrô: Rodrigo Carvalho; Neilson, Del'Amore, André Baumer e Guilherme; Lucas Gonçalves, Thallyson e Kauê; Charles, Thiaguinho e Mayco Félix.

SANTA CRUZ

O Santa Cruz praticamente só precisava vencer o Sete de Setembro, na oitava rodada do estadual, para garantir a classificação. Mas foi derrotado em casa pelo então lanterna da competição, por 2 a 0, e segue em crise.

Mesmo em má fase, o Santa ainda está na sexta posição e só precisa da vitória para se classificar. O problema é que o desempenho do time nos últimos jogos não o credencia a uma das vagas.

Para o duelo, o time, que está sem treinador após a saída de Alexandre Gallo, deve manter a base parecida com que perdeu para o Sete de Setembro. Quem deve comandar o time é o auxiliar Roberto de Jesus.

Alexandre Gallo não é mais treinador do Santa Cruz. O técnico deixou o clube após pedir desligamento na tarde desta segunda-feira. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte ao treinador. pic.twitter.com/zEFmlvnK3C — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 26, 2021

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Derley, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Karl, Elicarlos e Chiquinho; Maxwell, Madson e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RETRÔ

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 2 x 1 Retrô Campeonato Pernambucano 21 de abril de 2021 Retrô 0 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Retrô Campeonato Pernambucano 2 de maio de 2021 16h (de Brasília) Retrô x Murici Série D 5 de junho de 2021 a definir

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 0 Salgueiro Campeonato Pernambucano 21 de abril de 2021 Santa Cruz 0 x 2 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 25 de abril de 2021

Próximas partidas