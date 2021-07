Onde assistir a República Tcheca x Dinamarca, pela Euro 2020?

As seleções entram em campo neste sábado (3), às 13h (de Brasília), em Baku, no Azerbaijão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É duelo de zebras pela Euro 2020 : a República Tcheca enfrenta a Dinamarca neste sábado (3), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Baku, no Azerbaijão, pelas quartas de final do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO República Tcheca x Dinamarca DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico, Baku - AZE HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será disputado em Baku, no Azerbaijão / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (3), às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REPÚBLICA TCHECA

Surpresa da Euro 2020 até o momento, a República Tcheca eliminou a Holanda nas oitavas de final, conta com um Patrik Schick iluminado e vai fazendo campanha memorável, buscando a vaga nas semifinais que não vem desde 2004.

Para o confronto, o treinador Jaroslav Šilhavý deve voltar a escalar Jan Boril, suspenso contra a Holanda, entre os titulares.

The Czech team landed safely in Baku. #EURO2020 pic.twitter.com/BehJgB7M6H — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) July 1, 2021

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas e Boril; Holes e Soucek; Masopust, Barak e Jankto; Schick.

DINAMARCA

Vindo de goleada sobre o País de Gales, a seleção dinamarquesa segue tentando realizar proeza histórica após o susto com Eriksen , na fase de grupos. Classificada para as quartas de final, quer igualar a campanha de 1992, quando surpreendeu e foi campeã após só participar do torneio depois da dissolução da Iugoslávia.

Para o confronto, o treinador Kasper Hjulmand terá possivelmente duas baixas: Kjaer e Poulsen ambos são dúvida. Caso não possam entrar em campo, Andersen e Dolberg devem sair jogando.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Andersen (Kjaer) e Vestergaard; Larsen, Delaney, Hojbjerg e Maehle; Damsgaard, Braithwaite e Dolberg (Poulsen).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REPÚBLICA TCHECA

JOGO CAMPEONATO DATA República Tcheca 0 x 1 Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021 Holanda 0 x 2 República Tcheca Eurocopa 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO República Tcheca x Bielorússia Eliminatórias 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Bélgica x República Tcheca Eliminatórias 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA Rússia 1 x 4 Dinamarca Eurocopa 21 de junho de 2021 País de Gales 0 x 4 Dinamarca Eurocopa 26 de junho de 2021

Próximas partidas