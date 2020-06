Onde assistir à reprise de Santos x Fluminense, pelo Brasileiro de 1995?

Sem futebol ao vivo, o torcedor santista vai poder relembrar a classificação com virada histórica contra o Tricolor carioca

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, a TV Bandeirantes tem uma programação especial: com a transmissão de duelos históricos de times brasileiros.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No próximo domingo (7), os torcedores do poderão relembrar a classificação histórica para a finalíssima do Campeonato Brasileiro de 1995, sacramentada com uma vitória de virada por 5x2 diante do , após o ter perdido o primeiro duelo por 4x1.

Mais times

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos 5 x 2 Fluminense DATA DO JOGO 10 de dezembro de 1995 DATA DA REPRISE Domingo, 21 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes.

SOBRE AS SEMIFINAIS DO BRASILEIRO DE 1995

Terminamos esse domingo relembrando uma data histórica: 10/12/1995. Há 22 anos, o Santos, liderado por um surreal G10vanni, vencia o Fluminense por 5 a 2 e protagonizava uma das recuperações mais incríveis do Brasileirão! #MemóriaSFC pic.twitter.com/l1k9cqrXoq

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) December 11, 2017

No primeiro jogo entre Santos e Fluminense, disputado no Maracanã, o Peixe até saiu na frente, com gol do craque Giovanni, mas sofreu dois expulsos no segundo tempo e viu o Tricolor marcar quatro vezes, sendo duas nos acréscimos. Assim, o clube paulista foi para o jogo de volta desacreditado.

Os 28 mil pagantes que foram ao Pacaembu viram uma das viradas mais impressionantes da história do futebol brasileiro: o Santos dominou a partida e usou a força de sua torcida para conseguir a classificação. Nem mesmo os dois gols de Rogerinho serviram para o Fluminense, que foi eliminado nos critérios de desempate.

Na outra semifinal, o eliminou o e se classificou para a finalíssima do Brasileirão, um confronto entre dois times históricos que terminou envolto em polêmicas de arbitragem.

OS 11 TITULARES NA PARTIDA

Escalação do Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano; Gallo, Carlinhos, Marcelo Passos (Pintado) e Giovanni; Macedo (Marcos Paulo) e Camanducaia (Batista). Técnico: Cabralzinho.

Escalação do Fluminense: Wellerson; Ronald, Lima, Alê (Gaúcho) e Cássio; Vampeta, Otacílio, Aílton e Rogerinho; Renato Gaúcho e Valdeir "The Flash" (Leonardo). Técnico: Joel Santana.

Gols: Giovanni (Santos - '25 do primeiro tempo), Giovanni (Santos - '29 do primeiro tempo), Macedo (Santos - '06 do segundo tempo), Rogerinho (Fluminense - '07 do segundo tempo), Camanducaia (Santos - '16 do segundo tempo), Marcelo Passos (Santos - '38 do segundo tempo) e Rogerinho (Fluminense - '40 do segundo tempo).