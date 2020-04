Onde assistir à reprise de Manchester United x Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League 2002/03?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise da histórica final da Liga dos Campeões 2002/03 entre e , nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United 4 x 3 Real Madrid DATA DO JOGO 23 de abril de 2003 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 15 de abril de 2020 LOCAL Estádio Wembley - Londres, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE AS QUARTAS DA CHAMPIONS LEAGUE 2002/03



Os torcedores poderão relembrar uma das partidas mais memoráveis da história do torneio. Após ter perdido o primeiro jogo por 3 a 1, na , o United venceu por 4 a 3 no Old Trafford, mas o hat-trick de Ronaldo garantiu o Real naquela semifinal pelo placar agregado de 6 a 5.

OS 11 TITULARES

Escalação do Manchester United: Barthez; Brown, Ferdinand, Silvestre (P Neville, 79), O'Shea; Veron (Beckham, 63), Keane (Fortune, 82), Butt; Solskjaer, Van Nistelrooy, Giggs. Técnico: Sir Alex Ferguson

Escalação do Real Madrid: Casillas; Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos; Makelele, Guti, McManaman (Portillo, 69); Figo (Pavon, 88), Zidane; Ronaldo (Solari, 67). Técnico: Vicente del Bosque

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED

RODADA JOGO Primeira rodada Manchester United 5 x 2 Maccabi Haifa Segunda rodada 1 x 2 Manchester United Terceira rodada Manchester United 4 x 0 Olympiacos Quarta rodada Olympiacos 2 x 3 Manchester United Quinta rodada Maccabi Haifa 3 x 0 Manchester United Sexta rodada Manchester United 2 x 0 Bayer Leverkusen Oitavas de final (ida) Real Madrid 3 x 1 Manchester United Oitavas de final (volta) Manchester United 4 x 3 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID