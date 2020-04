Onde assistir à reprise de Corinthians x Atlético-MG pela final do Brasileirão de 1999?

Alvinegro paulista levou a melhor sobre o Galo após três partidas e conquistou o tricampeonato brasileiro

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas, e o SporTV é uma delas. A aposta da vez fica por conta das históricas finais do Brasileirão de 1999, entre e .

Na época, o campeonato era disputado em mata-mata, com jogos de ida e volta. Nas finais, o levou a melhor na primeira partida, enquanto o alvinegro paulista ganhou o segundo duelo. Assim, uma terceira partida foi disputada para determinar o grande campeão daquele ano. As três partidas serão transmitidas em sequência.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Atlético Mineiro DATA Sábado, 11 de abril de 2020 LOCAL Estádio do Morumbi - , HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: MARIE HIPPENMEYER / Freelancer/ Getty Images

O duelo terá a retransmissão no SporTV. As três partidas serão reprisadas em sequência, a partir das 21h30.

COMO FOI CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG EM 1999?



Foto: Getty Images

O Corinthians era o grande favorito do Brasileirão de 99. Além de ter sido campeão da competição no ano anterior, o clube ainda contava com reforços importantes, como Dida, Marcos Senna, Luiz Mário e Luizão. E após passar pelo São Paulo na semifinal, o adversário da final seria a ótima equipe do Altético-MG.

Na primeira partida, mais de 78 mil pessoas foram ao Mineirão para ver os mandantes saírem com a vitória por 3x2, com três gols de Guilherme. Os visitantes descontaram com Vampeta e Luizão.

Após perder o primeiro jogo, os paulistas precisavam da vitória para levar a série para a partida de desempate. Então, a Fiel lotou o Morumbi e ajudou a equipe de Oswaldo de Oliveira reverter a derrota. O placar de 2x0, com dois gols de Luizão, deram a vantagem ao Corinthians para decidir em casa.

Na grande decisão, o atual campeão brasileiro precisava apenas de um empate para garantir o bicampeonato. E foi justamente o que aconteceu. 0x0 no placar e mais um título nacional no Parque São Jorge.

OS 11 TITULARES

Escalação do Corinthians: Dida; Índio (Cesar), João Carlos, Márcio Costa e Kléber; Vampeta (Marcos Senna), Rincón (Gilmar), Ricardinho e Marcelinho Carioca; Edílson e Luizão (Dinei). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Escalação do Atlético-MG: Velloso; Bruno, Galván, Cláudio Caçapa e Ronildo; Gallo, Valdir, Belletti (Mancini) e Robert (Adriano); Lincoln e Guilherme. Técnico: Humberto Ramos.

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

RODADA JOGO GOLS Quartas de Final 0 x 0 Corinthians - Quartas de Final Corinthians 2 x 0 Guarani Ricardinho, Marcelinho Carioca Quartas de Final Corinthians 1 x 1 Guarani Luizão; Marcinho Semifinal São Paulo 2 x 3 Corinthians Raí e Edmílson; Nenê, Ricardinho e Marcelinho Carioca Semifinal Corinthians 2 x 1 São Paulo Ricardinho, Edílson; Vágner Final Atlético-MG 3 x 2 Corinthians Guilherme (3x); Luizão e Vampeta Final Corinthians 2 x 0 Atlético-MG Luizão (2x) Final Corinthians 0 x 0 Atlético-MG -

