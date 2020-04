Onde assistir à reprise de Chelsea x Barcelona, pela oitavas de final da Champions League 2004/05?

Canal tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Champions League

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo histórico das oitavas de final da 2004/05 entre e nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea 4 x 2 Barcelona DATA Terça-feira, 14 de abril de 2020 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE AS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2004/05



Foto: Getty Images

Em jogo épico, o Chelsea eliminou o Barcelona no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões 2004/05 após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1 na . Em partida de reviravoltas, que teve Ronaldinho Gaúcho em noite inspirada, os ingleses venceram por 4 a 2 e asseguraram a classificação em Stamford Bridge.

Os Blues mostraram uma força ofensiva impressionante, e marcaram três gols antes dos 20 minutos de jogo, enquanto os catalães buscaram a reação.

Depois de marcar o primeiro,Ronadinho chamou a partida para si e começou a brilhar. Aos 38min, o melhor jogador do mundo em 2004 recebeu no meio, gingou na frente da marcação e bateu colocado para marcarum golaço. O placar parcial de 3 a 2, com dois gols fora de casa, classificava os espanhóis.

Se o primeiro tempo foi avassalor, os 45 minutos finais também não deixaram a desejar e, já no final da partida, o Chelsea de Mourinho chegou ao quarto gol com John Terry.

OS 11 TITULARES

Escalação do Chelsea: Petr Cech; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, John Terry, William Gallas; Claude Makelele, Frank Lampard, Joe Cole; Damien Duff, Eidur Gudjohnsen, Mateja Kezman. Técnico: José Mourinho

Escalação do Barcelona: Victor Valdes; Juliano Belletti, Carles Puyol, Oleguer, Giovanni van Bronckhorst; Xavi, Gerard, Deco; Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o. Técnico: Frank Rijkaard

A CAMPANHA DO CHELSEA

RODADA JOGO Primeira rodada 0 x 3 Chelsea Segunda rodada Chelsea 3 x 1 Terceira rodada Chelsea 2 x 0 CKSA Quarta rodada CSKA 0 x 1 Chelsea Quinta rodada Chelsea 0 x 0 PSG Sexta rodada Porto 2 x 1 Chelsea Oitavas de final (ida) Barcelona 2 x 1 Chelsea Oitavas de final (volta) Chelsea 4 x 2 Barcelona Quartas de final (ida) Chelsea 4 x 2 de Munique Quartas de final (volta) Bayern de Munique 3 x 2 Chelsea Semifinal (ida) Chelsea 0 x 0 Semifinal (volta) Liverpool 1 x 0 Chelsea

