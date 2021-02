Onde assistir a Remo x Independente-PA, pelas quartas de final da Copa Verde?

Jogo de ida acontece nesta quarta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Mangueirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Independente-PA se enfrentam nesta quarta-feira (3), no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, torneio da CBF entre equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. A partida, que acontece no Estádio do Mangueirão, às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Independente-PA DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio do Mangueirão - Belém, PA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Assistentes: Lucas Torquato Guerra e Renato Gomes Tolentino

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

O Remo, atual vice-campeão da Série C, chega embalado pelo acesso à segunda divisão nacional para garantir uma vaga na semifinal da Copa Verde. Na fase anterior do torneio, o clube do Pará despachou o Gama, do Distrito Federal, por 1 a 0.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson (Mimica), Rafael Jansen e Kevem; Pingo, Lucas Siqueira (Lailson) e Gedoz; Augusto, Wallace e Dioguinho.

INDEPENDENTE-PA

Já o Independente, chega para o clássico paraense após derrotar o Rio Branco-AC, fora de casa, por 3 a 1. No próximo domingo (7), o clube de Tucuruí jogará dentro de casa, no Estádio Navegantão, para decidir a vaga nas semifinais da Copa Verde.

Provável escalação do Independente-PA: Gerson; Paulinho, Yuri Silva, Ezequias e Rafael Vioto; Jefferson Jari, Fagner e Railson; Cassiano, Danrlei e Joãozinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Gama Copa Verde 27 de janeiro de 2021 Remo 2 x 3 Vila Nova Série C 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independente x Remo Copa Verde 7 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Remo x Itupiranga Campeonato Paraense 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

INDEPENDENTE

JOGO CAMPEONATO DATA Fast Clube 0 x 2Independente Copa Verde 20 de janeiro de 2021 Rio Branco 1 x 3 Independente Copa Verde 27 de janeiro de 2021

Próximas partidas