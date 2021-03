Onde assistir a Remo x Gavião, pelo Campeonato Paraense?

Pela primeira rodada do Estadual, os times se enfrentam nesta segundo (1), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A temporada 2021 do Parazão está começando para Remo e Gavião. O segundo maior campeão e o time recém promovido à elite se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura, em TV aberta, para o estado do Pará. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Gavião DATA Segunda-feira, 1 de março de 2021 LOCAL Estádio Baenão - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Bárbara Roberta Costa Loiola

Quarto árbitro: Nadílson Sousa dos Santos

ONDE VAI PASSAR?



O Remo vai em busca da mais um título estadual / Foto:Samara Miranda/Clube do Remo

A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura, em TV aberta, para o estado do Pará. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

O Remo vai comçar a disputa pelo 47º título estadual de sua história. Recé promovido para a Sére B do Campeonato Brasileiro, o time montou uma equipe com reforços para a temporada e alguns podem fazer suas estreias no duelo contra o Gavião. Jeferson Lima deve ficar com a vaga de Lucas Siqueira, que ganhou férias e Renan Gorne deve assumir o ataque no lugar de Augusto, que ndeixou o time.

Os zagueiros Kevem e Mimica estão lesionados e são desfalques para o jogo, assim como Renan Oliveira, reforço que veio do exterior e ainda não está regularizado.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen, Marlon; Uchôa, Jeferson Lima, Lailson, Dioguinho; Wallace e Renan Gorne.

Bom dia, Fenômeno Azul! Nada melhor que começar a semana com jogo do Mais Querido, hein? Hoje o Leão estreia no #Parazão2021! 🦁



📸 Lívia Alencar/Remo #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/NId2s4zxrs — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 1, 2021

GAVIÃO

Depois de seis anos, o time indígena está de volta à elite do Parazão. Parte do elenco que conquistou o acesso deixou o time, que ainda não terá todos os reforços a tempo da estreia no estadual, já que nem todos foram regularizados ainda. No entanto, nomes importantes da campanha que colcou o Gavião de volta à primeira divisão seguem no elenco, como o goleiro Wrias, o lateral-direito Soiti e os zagueiros Serra Azul e Max Melo.

O obejtivo do time na temporada é claro: fica na Série A e, por isso, está monstando um nvoo time.

Provável escalação do Gavião: Wrias; Soiti, Serra Azul, Max Melo, Gabriel; Dudu Maranhão, Rafinha, Guilherme; Moisés, Kaká e Wilker.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 (4) x (5) 1 Brasiliense Copa Verde 24 de fevereiro de 2021 Brasiliense 2 x 1 Remo Copa Verde 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bragantino-PA x Remo Campeonato Paraense 5 de março de 2021 15h (de Brasília) Remo x Itupiranga Campeonato Paraense 14 de março de 2021 15h (de Brasília)

GAVIÃO

Próximas partidas