Como assistir a Red Bull Bragantino x Vasco da Gama com uma VPN

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. Escolha um provedor de VP de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 22 de nov. de 2026 - 17:30

Red Bull Bragantino e Vasco da Gama se enfrentam pela Série A em uma partida importante para os dois clubes na zona intermediária da tabela.

A equipe de Vagner Mancini ocupa a nona posição e busca se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Vitória na última rodada. Antes desse tropeço, o Bragantino havia vencido dois dos três jogos anteriores pelo campeonato. Voltar a ganhar em casa manteria o time na disputa por uma posição melhor ao fim da temporada.

O Vasco chega em décimo lugar e vive boa fase. A equipe de Pedro Emanuel venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo vitórias consecutivas na Série A sobre Athletico Paranaense e Chapecoense AF, além de um triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional em seu compromisso mais recente.

O retrospecto do confronto dá motivos para a torcida do Vasco confiar. O time visitante venceu três dos últimos cinco encontros entre as equipes e marcou muitos gols nesse período.

O desempenho do Bragantino em casa lhe dá alguma esperança, mas a equipe enfrenta um Vasco que encontrou seu ritmo em um momento importante da temporada.