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Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid x PSV: transmissão na TV e online

Na Holanda, Real Madrid x PSV terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport. Pelo Ziggo Go, também é possível acompanhar a partida online pelo celular, tablet ou notebook. Escolha abaixo o canal de TV ou a plataforma de streaming de sua preferência.

Notícias das equipes e elencos

Nos dados disponíveis, o Real Madrid não tem jogadores lesionados ou suspensos. O clube confirmou, porém, que Endrick está fora por uma lesão muscular. A provável escalação de Mourinho é: Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva e Mbappé.

O PSV também não tem lesões ou suspensões informadas. A provável escalação de Bosz é: Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel e Til. Possíveis atualizações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento das equipes

O Real Madrid venceu os últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e quatro sofridos. No sábado, bateu o Celta de Vigo por 2 a 1. Antes, venceu o AEK Atenas por 3 a 2 fora de casa, pela Champions League, e o Barcelona por 2 a 1 como visitante, por LaLiga. Contra Valencia e Racing Santander, a defesa não sofreu gols (3 a 0 nos dois jogos).

O PSV venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu outro. A equipe marcou 18 gols e sofreu seis. Na rodada mais recente, venceu o NEC por 4 a 1 fora de casa. Antes, bateu o Willem II por 7 a 0 e o SC Cambuur por 5 a 2 como visitante. A única derrota foi por 2 a 1 em casa para o Club Brugge, pela Champions League.

Confrontos diretos

Os clubes se enfrentaram poucas vezes. Nos dados disponíveis, consta apenas um amistoso de agosto de 2007, vencido pelo PSV por 2 a 1 em Madrid. A partida de terça-feira será, portanto, um novo capítulo entre duas equipes com pouco histórico de confrontos.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, o Real Madrid está em segundo lugar, entre os primeiros colocados. O PSV ocupa a 24ª posição e ainda precisa somar pontos nos jogos restantes para subir na tabela.