Quer acessar seu serviço de streaming de confiança com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Onde assistir a Real Madrid x PSV na TV e online

Na Holanda, Real Madrid x PSV terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport. Também é possível acompanhar a partida pelo Ziggo Go, no celular, tablet ou notebook. Escolha abaixo o canal de TV ou a opção de transmissão online mais adequada para você.

Notícias dos times & elencos

Não há lesionados ou suspensos do Real Madrid nos dados disponíveis. O clube, porém, confirmou que Endrick está fora por uma lesão muscular. A provável escalação de Mourinho é: Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva e Mbappé.

Também não há lesões ou suspensões registradas no PSV. A provável escalação de Bosz tem Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel e Til. Possíveis atualizações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Fase recente

O Real Madrid venceu os últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e quatro sofridos. No sábado, derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1. Antes, venceu o AEK Atenas fora de casa por 3 a 2 na Champions League e o Barcelona, também fora, por 2 a 1 em LaLiga. Contra Valencia e Racing Santander, não sofreu gols: venceu ambos por 3 a 0.

O PSV venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu outro. O time marcou 18 gols e sofreu seis. Na última rodada, venceu o NEC fora de casa por 4 a 1. Antes, havia derrotado o Willem II por 7 a 0 e o SC Cambuur fora de casa por 5 a 2. A única derrota foi por 2 a 1 em casa diante do Club Brugge, na Champions League.

Confrontos diretos

Os clubes se enfrentaram poucas vezes. Nos dados disponíveis, consta apenas um amistoso de agosto de 2007, vencido pelo PSV em Madri por 2 a 1. A partida de terça-feira será, portanto, sobretudo um novo capítulo entre dois times com pouco histórico em comum.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, o Real Madrid está em segundo lugar, entre os líderes. O PSV ocupa a 24ª posição e ainda precisa somar pontos nos jogos restantes para subir na tabela.