Onde assistir a Real Madrid x PSG, pela Liga dos Campeões?

Parisienses entram em campo nesta terça-feira (26) já classificados; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Neymar no banco de reservas, o , já classificado para as oitavas de final, visita o nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x PSG DATA Terça-feira, 26 de novembro de 2019 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues atravessam boa fase na temporada 2019/20 / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no canal TNT, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Sem saber o que é perder há seis jogos (cinco vitórias e um empate), os merengues atravessam o melhor momento na temporada e chegam confiantes para o duelo desta terça-feira.

Precisando de apenas um empate para carimbar a classificação às oitavas de final da , a equipe comandada por Zinedine Zidane ocupa a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos. Cinco a mais que o , que aparece em terceiro.

Para o confronto contra os franceses, o técnico irá promover o retorno de Toni Kroos entre os titulares. Gareth Bale ainda é dúvida entre os 11 iniciais.

Por outro lado, Lucas Vazquez e James Rodriguez permanecem de fora.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo (Bale), Benzema, Hazard

PSG

Com 100% de aproveitamento na UCL e já classificado para a próxima fase, o PSG entra em campo sem Neymar e Cavani entre os titulares.

Por outro lado, o técnico Thomas Tuchel contará com Mbappé, que é alvo do Real Madrid para a próxima temporada.

"Não vou escolher se gostaria que Neymar ou Mbappé não jogassem. Eu acho que vão jogar os dois. Sinceramente, não muda nada se Neymar joga ou não. Creio que jogam os dois. Estamos preparados para jogar contra qualquer equipe", disse Zidane.

Provável escalação do PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Di María, Mbappé, Icardi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 Real Madrid 9 de novembro Real Madrid 3 x 1 La Liga 23 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 30 de novembro 9h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 7 de dezembro 9h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Stade Brestois 1 x 2 PSG 9 de novembro PSG 2 x 0 Ligue 1 22 de novembro

Próximas partidas