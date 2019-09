Onde assistir a Real Madrid x Osasuna, pelo Campeonato Espanhol

Equipe comandada por Zidane entra em campo nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a liderança absoluta, o recebe o Osasuna nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Osasuna DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão do canal ESPN Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Depois de perder para o na estreia da Liga dos Campeões pro 3 a 0 na última semana, os Merengues se recuperaram no domingo (22), no clássico com o e encostaram na ponta da tabela do Campeonato Espanhol.

Agora, depois de uma semana bastante exigente, o técnico Zinedine Zidane deverá mudar bastante a equipe para o duelo desta quarta.

O francês pode iniciar com Vinícius Jr. e Vázquez entre os titulares, visando um descanso de Eden Hazard e Gareth Bale.

Por outro lado, Benzema, responsável pela recuperação da equipe, deverá ser mantido.

Atualmente, o Real Madrid divide a liderança com o , com 11 pontos.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sérgio Ramos e Mendy; Vázquez, Valverde, Casemiro e Vinicius Jr.; Benzema, Jovic

OSASUNA

Ocupando a nona posição do Espanhol, com sete pontos, a equipe está invicta no torneio, com uma vitória e quatro empates consecutivos.

Para o duelo contra o Real Madrid, o técnico Jagoba Arrasate pode sacrificar um atacante para reforçar o meio-campo. Jon Moncayola deve aparecer ao lado de Oier, enquanto Robert e Roberto Torres tentatão oferecer apoio direto a Chimy Avila.

Provável escalação do Osasuna: Martínez; Vidal, García, Hernández, Estupinán; Sanjurjo, Moncayola; Torres, García, Ibáñez; Avila

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Real Madrid Liga dos Campeões 18 de setembro Sevilla 0 x 1 Real Madrid 22 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 28 de setembro 16h (de Brasília) Real Madrid x Liga dos Campeões 1 de outubro 13h55 (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA Real 1 x 1 Osasuna La Liga 15 de setembro Osasuna 0 x 0 Betis La Liga 20 de setembro

Próximas partidas