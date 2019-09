Onde assistir a Real Madrid x Levante, pelo Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (14), em duelo válido pela quarta rodada da Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há dois jogos, o entra em campo contra o neste sábado (14), às 8h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Levante DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o na ESPN, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O técnico Zinedine Zidane ganhou um problema de última hora para escalar a equipe neste sábado. Luka Modric sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da perna direita durante o treinamento da equipe na última quarta (11), e está afastado dos gramados de duas a três semanas. Fede Valverde deve ser o seu substituto ou até mesmo James Rodriguéz, que está com a moral em alta com Zizou.

Desta forma, o croata se junta a Isco, Brahím Diaz, Rodrygo, Jovic e Asensio. Além do mais, o técnico francês não poderá contar com Bale, suspenso. O jogador foi expulso no empate em 2 a 2 com o .

Por outro lado, os merengues poderão ver a possível estreia de Hazard com a camisa do clube. O belga está recuperado da lesão sofrida e está apto para entrar em campo.

Atualmente, o Real ocupa a quinta posição do Campeonato Espanhol, com apenas cinco pontos.

Provável escalação: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Fede Valverde (James), Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Hazard

LEVANTE

Com um ponto a mais que o Real Madrid e na quarta posição, o Levante chega para o duelo embalado com duas vitórias seguidas.

Borja Mayoral não poderá jogar, já que está emprestado pelo Real, o que significa que o experiente atacante Sergio Leon provavelmente entrará em campo.

Provável escalação: Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Toño, Campaña, Vukcevic, Bardhi; Rochina, Mayoral, Morales

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 1 24 de agosto Villarreal 2 x 2 Real Madrid La Liga 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid 18 de setembro 16h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 22 de setembro 16h (de Brasília)

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 2 x 1 Villarreal La Liga 23 de agosto Levante 2 x 0 Real Valladolid La Liga 31 de agosto

Próximas partidas