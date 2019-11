Onde assistir a Real Madrid x Galatasaray, pela Liga dos Campeões

Clube espanhol encara o duelo desta quarta-feira (6) como uma final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando seguir com a reaçao na Liga dos Campeões, o enfrenta o nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interarivo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Galatasaray DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues prometem apoiar a equipe no Santiago Bernabéu / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Após desperdiçar a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol na última rodada, o Real Madrid volta as suas atenções para a UCL, visando uma nova vitória sobre Galatasaray.

O técnico Zinedine Zidane poderá contar com James Rodriguez, que se reapresentou após o nascimento do filho. No entanto, a presença de Gareth Bale segue como dúvida, o que pode abrir caminho para a escalação de Rodrygo.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo (Bale), Benzema, Hazard

GALATASARAY

Os turcos reencontraram o caminho da vitória no último fim de semana após duas derrotas seguidas, mas não chegam muitos confiantes para o duelo na .

Ainda sem vencer no torneio, a equipe ocupa a lanterna da competição com apenas um ponto somado.

Ozbayrakli é dúvida depois de se machucar contra o Rizespor, enquanto Radamel Falcao ainda recupera a forma.

Provável escalação do Galatasaray: Muslera; Luyindama, Donk, Marcão; Mariano, Nzonzi, Seri, Nagatomo; Belhanda; Babel, Andone

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 5 x 0 30 de outubro Real Madrid 0 x 0 La Liga 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 9 de novembro 14h30 (de Brasília) Real Madrid x La Liga 23 de novembro 17h (de Brasília)

GALATASARAY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Galatasaray 27 de outubro Galatasaray 2 x 0 Rizespor Campeonato Turco 1 de novembro

Próximas partidas