Onde assistir a Real Madrid x Espanyol, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 9h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a invencibilidade, o Real Madrid recebe o na manhã deste sábado (7), às 9h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Espanyol DATA Sábado, 7 de dezembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 09h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam mais uma vitória no Campeonato Espanhol / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Embalado na temporada com seis vitórias e dois empates, os Merengues entram em campo visando mais um resultado positivo neste sábado.

No entanto, o técnico Zinedine Zidane não poderá contar Hazard, Asensio, Jaime Rodriguez, Varane e Marcelo, lesionados.

O Real divide a liderança com o rival , ambos com 31 pontos.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Rodrygo

ESPANYOL

Atravessando um momento oposto, o Espanyol ocupa a penúltima posição da Liga, com apenas nove pontos conquistados e apenas duas vitórias alcançadas.

A equipe não terá Victor Sanchez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Granero deve iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Espanyol: López; Espinosa, López, Calero; Gómez, Roca, Granero, Pedrosa; Darder, Lei, Calleri

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 2 Liga dos Campeões 26 de novembro 1 x 2 Real Madrid 30 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brugge x Real Madrid Liga dos Campeões 11 de dezembro 17h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 15 de dezembro 17h (de Brasília)

ESPANYOL

JOGO CAMPEONATO DATA Ferencváros 2 x 2 Espanyol 28 de novembro Espanyol 2 x 4 Osasuna La Liga 1 de dezembro

Próximas partidas