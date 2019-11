Onde assistir a Real Madrid x Bétis, pelo Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (2), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando o topo da liderança, o recebe o na tarde deste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues seguem invictos em casa nesta temporada do Campeonato Espanhol / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Assim como o , o Real Madrid goleou na última rodada. Após a vitória sobre o por 5 a 0, a equipe comandada por Zinedine Zidane subiu para a vice-liderança do Espanhol, e está apenas um ponto atrás dos catalães.

Para o confronto diante do Bétis, o técnico francês poderá contar com o retorno de Odriozola, enquanto Marcelo pode perder espaço para Mendy na lateral.

Por outro lado, James está fora depois de se tornar pai. Já Bale ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

Provável escalação do Real: Courtois; Oriozola, Varane, Sérgio Ramos e Mendy; Modric, Casemiro e Isco; Rodrygo, Benzema, Hazard

BÉTIS

Lutando para se afastar do risco de rebaixamento, o Bétis inicia a rodada na 15ª posição, com 12 pontos, três a menos que o , primeiro time do Z-4.

A lesão recente de Javi Garcia deixa o time com uma combinação potencialmente frágil no meio-campo de Sergio Canales e Guardado.

Provável escalação do Bétis: Robles; Sidnei, Bartra, Feddal, Emerson, Guardado, Canales, Moreno; Joaquín, Morón, Fekir

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 1 x 0 Real Madrid 19 de outubro 0 x 1 Real Madrid Liga dos Campeões 22 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Betis La Liga 2 de novembro 17h (de Brasília) Real Madrid x Galatasaray Liga dos Campeões 6 de novembro 17h (de Brasília)

LEGANÉS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Leganés La Liga 19 de outubro Leganés 1 x 0 Mallorca La Liga 26 de setembro

Próximas partidas