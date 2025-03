Onde assistir a Real Madrid x Leganés ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Real Madrid encara o Leganés na tarde deste sábado (29), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada da La Liga 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Real Madrid é o vice-líder, com 60 pontos. Os Merengues sabem que não podem mais tropeçar para seguir na luta pelo título nacional.

Do outro lado, o Leganés vem de duas derrotas consecutivas e entrou para a zona de rebaixamento. Na 18ª posição, com 27 pontos, o time precisa voltar a ganhar para continuar com chances de permanecer na primeira divisão.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Tapia, Neyou (Óscar Rodríguez), Cissé, Brasanac, Raba, Juan Cruz.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal, Eder Militão, Ferland Mendy, Dani Ceballos e Jesús Vallejo seguem no departamento médico.

Leganés

Enric Franquesa está no departamento médico.

Quando é?