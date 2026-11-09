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Onde assistir a Real Madrid Femenino x Paris FC ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Real Madrid Femenino x Paris FC
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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Ciudad Real Madrid

O Real Madrid Femenino recebe o Paris FC na Ciudad Real Madrid pela Champions League feminina, com os dois clubes em busca de melhorar suas posições na classificação do grupo.

A equipe de Pau Quesada chega a esta partida após empatar por 1 a 1 com o Athletic Bilbao pela Liga F no fim de semana, resultado que interrompeu uma sequência de duas vitórias consecutivas no campeonato. Seu compromisso mais recente na competição europeia terminou em empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, mostrando que pode competir no mais alto nível, mas também que apresenta vulnerabilidade na defesa.

Nos últimos cinco jogos, o Real Madrid somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe marcou com frequência, mas sofreu gols em quatro dessas partidas. O time da casa buscará uma atuação defensiva mais sólida para acompanhar o desempenho animador no ataque.

O Paris FC viaja à Espanha em boa fase sob o comando de Sandrine Soubeyrand. A equipe visitante goleou o Montpellier por 5 a 0 em seu compromisso mais recente pela Premiere Ligue e venceu três das últimas cinco partidas, empatando as outras duas.

Na Champions League feminina, porém, o desempenho do Paris FC recomenda um pouco mais de cautela. A equipe empatou por 1 a 1 com o BK Haecken FF em seu último jogo da fase de grupos da competição europeia, o que significa que conquistar pontos fora de casa, na Espanha, daria um impulso significativo às suas ambições continentais.

Os dois clubes se enfrentaram quatro vezes nesta competição nas últimas temporadas, com resultados favoráveis a ambos os lados. O histórico indica que esta será uma partida equilibrada e disputada.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao jogo, incluindo o canal de TV e os detalhes da transmissão ao vivo.

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Técnico

  • P. Quesada

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