Como assistir a Racing Santander x Real Sociedad com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

O Racing Santander recebe a Real Sociedad no Estádio El Sardinero, em um confronto da LaLiga entre duas equipes com ambições distintas. O time de Jose Lopez, recém-promovido, busca se firmar na metade de cima da tabela, enquanto os visitantes de Pellegrino Matarazzo chegam com compromissos europeus que aumentam a importância de cada ponto no campeonato.

O Racing ocupa a 10ª posição na LaLiga e já mostrou que é capaz de competir nesse nível. A vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Málaga, em seu jogo mais recente, demonstrou sua capacidade de conquistar resultados longe de casa. A equipe também já venceu o Espanyol nesta temporada.

A Real Sociedad chega na quinta posição e em boa fase. Venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, e seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano pelo campeonato. Com a campanha na Liga Europa acontecendo em paralelo aos compromissos nacionais, a profundidade do elenco será posta à prova nas próximas semanas.

Os visitantes chegam para a partida com problemas de lesão: Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola e Mamadou Sarr estão fora. Takefusa Kubo e Carlos Soler devem estar em campo em uma provável escalação forte de Matarazzo.

Pelo Racing, Andres Martin consta como indisponível, mas Lopez tem opções suficientes no elenco para escalar uma equipe competitiva no El Sardinero.

A ExpressVPN aparece como opção para acompanhar a transmissão desta partida. Torcedores que queiram acessar a cobertura de fora de sua região podem usar a ExpressVPN para se conectar a uma transmissão compatível.