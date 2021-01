Onde assistir a PSG x Olympique de Marselha, pela Supercopa da França?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis; veja como acompanhar ao vivo na Goal

É decisão na : nesta quarta-feira (13), e disputam o título da Supercopa, às 17h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens. A partida não terá transmissão ao vivo. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Olympique de DATA Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 LOCAL Stade Bollaert-Delelis, Lens - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Stade-Bollaert, em Lens, palco da partida entre PSG x Olympique / Foto: Getty

A partida não terá transmissão ao vivo. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Querendo levantar a primeira taça do ano e seguir soberano na competição - já que conquistou as últimas sete edições da Supercopa -, o PSG de Mauricio Pochettino irá com o que tem de melhor em busca da "vingança" contra o grande rival Olympique de Marselha.

A grande novidade para o duelo é ninguém menos do que Neymar Jr., recuperado de lesão e relacionado para o confronto. Será a chance do brasileiro reencontrar o zagueiro Álvaro González , acusado de racismo no primeiro encontro entre essas equipes na temporada.

Provável escalação do PSG: Navas; Kurzawa, Marquinhos, Kimpembe e Florenzi; Gueye, Paredes e Verratti; Di Maria (Neymar), Kean e Mbappé.

OLYMPIQUE DE MARSELHA

Enquanto isso, o único francês a levantar a taça da Liga dos Campeões da Uefa quer voltar a vencer o rival e de quebra, vencer um título que a equipe não conquista desde a temporada de 2011, quando bateu o em uma final memorável por 5 a 4.

Jordan Amavi segue lesionado para o time comandado por André Villas-Boas, enquanto o brasileiro Luís Henrique testou positivo para Covid-19 e ficará de fora do confronto.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Mandanda; Sakai, González, Caleta-Car e Nagatomo; Rongier e Gueye; Thauvin, Cuisance e Payet; Benedetto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 PSG 6 de janeiro de 2021 PSG 3 x 0 Brest Ligue 1 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Olympique de Marselha Supercopa francesa 13 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Angers x PSG Ligue 1 16 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) PSG x Ligur 1 22 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

OLYMPIQUE DE MARSELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique de Marselha 3 x 1 Montpellier Ligue 1 6 de janeiro de 2021 0 x 0 Olympique de Marselha Ligue 1 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas