Onde assistir a PSG x Galatasaray, pela Liga dos Campeões?

Parisienses entram em campo nesta quarta-feira (11) já classificados para as oitavas de final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Neymar em campo e já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o encerra a fase de grupos contra o nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Galatasaray DATA Quarta-feira, 11 de dezembro LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Parisienses encerram a fase de grupos da UCL com o apoio da torcida em casa / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Já classificados em primeiro do Grupo A, com 13 pontos, e invicto na , o PSG entra em campo contra o já eliminado Galatasaray.

Sem saber o que é perder há seis jogos, o técnico Tuchel conta com alguns problemas para escalar a equipe. Cavani, Herrera e Veratti, não entram. Por outro lado, Gueye, Kimpembe, Marquinhos e Soh, ainda são dúvidas.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Paredes, Marquinhos, Draxler; Sarabia, Choupo-Moting, Neymar

GALATASARAY

Ocupando a lanterna do Grupo A, com dois pontos, o Galatasaray não alcançou nenhuma vitória nos cinco jogos disputados (dois empates e três derrotas), mas ainda busca o terceiro lugar que permitiria disputar a .

No entanto, a equipe não só precisa vencer o PSG, como também torcer para o derrotar o Brugge.

Steven Nzonzi retorna de suspensão, enquanto Radamel Falcao pode iniciar o duelo no banco de reservas.

Provável escalação do Galatasaray: Muslera; Mariano, Donk, Marcão, Nagatomo; Lemina, Nzonzi, Seri; Belhanda, Buyuk, Bayram

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 0 4 de dezembro 1 x 3 PSG Ligue 1 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x PSG Ligue 1 15 de dezembro 17h (de Brasília) Le Mans Football Club x PSG Francesa 18 de dezembro 17h05 (de Brasília)

GALATASARAY

JOGO CAMPEONATO DATA Galatasaray 0 x 2 Tuzla Copa da 4 de dezembro Galatasaray 1 x 0 Alanyaspor Super Liga Turca 7 de dezembro

Próximas partidas